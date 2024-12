Presentazione dei lavori di completamento della casa dello studente di Matera. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Michele Casino capogruppo per Forza Italia in consiglio regionale:

“È con profonda emozione che stamattina ho partecipato insieme al presidente Bardi e all’assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, alla presentazione dei lavori di completamento della casa dello studente di Matera.

Quest’opera a lungo attesa dalla città e dagli studenti universitari potrà dare centralità al nostro ateneo garantendo il diritto allo studio e attraendo nuovi giovani.

Lo studentato che sarà pronto a giugno 2026 darà alloggio a 150 studenti, che potranno far richiesta tramite ARDSU e accederanno per meriti e valutazione patrimoniale. Sono previsti oltre alle unità residenziali anche ampie zone comuni ed un sistema altamente sostenibile e tecnologico, privo di gas ed esclusivamente elettrico, con energia da fonti rinnovabili.

I vantaggi per i nostri giovani non saranno solo nella tutela del fondamentale diritto allo studio, ma anche nella possibilità di socializzazione, nella seppur lunga battaglia al caro affitti, nella rinnovata attrattività del nostro polo universitario che potrà così riprendere la sua centralità.

Esprimo piena soddisfazione per questo passo in avanti verso il completamento e la consegna alla città di questo importante intervento infrastrutturale, non mancherò di vigilare a che i lavori si concludano bene e per tempo.

Chiudo ringraziando il presidente Bardi per non aver fatto mancare la sua vicinanza alla mia amata città e ai suoi giovani”.