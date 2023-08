Policoro, Premio Heraclea: “complimenti ai lucani premiati che hanno portato nel mondo alto il nome della Basilicata”! Ecco chi sono

“È sempre un’emozione indescrivibile assistere alla premiazione dell’Eccellenze lucane.

Una affermazione, una squisitezza il Premio Heraclea 2023 giunto alla sua XII edizione attraverso il quale si riconosce il valore del lavoro, della cultura economica e produttiva di chi da sempre, nato in Basilicata, ha portato nel mondo alto il nome delle sue origini lucane.

Per l’Ugl è giusto premiare le personalità che nello svolgimento della propria attività hanno contribuito significativamente a distinguersi per operato e professionalità in vari settori, anche oltre i confini regionali”.

È quanto dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, che su gradito invito all’O.S. ha preso parte alla manifestazione svoltasi nella suggestiva piazza Chonia sul lungomare di Policoro (MT).

Aggiunge Giordano:

“L’Ugl plaude alla scelta ponderata e giusta fatta dagli organizzatori, evento, ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone con il compianto giornalista Rocco Brancati, è organizzato dall’associazione Lucania Storica presieduta dall’impeccabile presidente Francesco Calderaro che ancora una volta ha saputo scegliere unitamente allo staff, i 10 eccellenti premiati 2023 tra imprenditori, giornalisti, manager, ricercatori, intellettuali della nostra terra:

Massimo Basile (editore),

Vania Cauzillo (regista),

Valentina Dello Russo (giornalista),

Teresa Fiordelisi (manager),

Mirna Mastronardi (operatrice sociale),

Pegah Moshir Pour (attivista diritti umani),

Raffaele Nigro (scrittore),

Pino Oliva (artista),

Francesca Palumbo (atleta),

Giuseppe Spera (manager).

La consegna di un premio speciale della Commissione europea in Italia alla giornalista Liliana Faccioli Pintozzi, head of international news di Sky Tg 24.

La serata è stata magnificamente presentata da Savino Zaba, volto noto della Rai, e non sono mancati alti momenti di spettacolo: tra gli ospiti Raf, i lucani Renanera, Giancarlo Paglialunga dalla notte della Taranta e Mirko Gisonte, la stilista lucana Anna Calviello, nota a livello Nazionale e la comicità con il trio ‘La Ricotta’.

Ambasciatori della Basilicata nel mondo in una serata di musica, cultura, bellezza dove per l’Ugl Matera tutto ciò ben si sposa con il lancio della proposta della costa Jonica lucana come capitale dalle caratteristiche europeiste, dove ben si si attuerebbe l’obiettivo di lanciare e promuovere definitivamente il brand Costa Jonica lucana.

L’Ugl sosterrà sempre l’ottima iniziativa del presidente Francesco Calderaro perché ovunque nel mondo ci sono lavoratori, tante eccellenze, in tutti i settori della vita pubblica e privata.

Ed è bello rivederli anche nell’edizione 2023, sul lungomare destro di Policoro, che non ha tradito le attese.

Non possiamo nascondere la viva commozione dell’Ugl per i riconoscimenti.

Da rilevare che ancora una volta Policoro è una cartolina che si riflette perfettamente sul mar Ionio, dove ancora il Premio Heraclea ha fatto da bandiera d’estate 2023, mantenendo la qualità dell’evento ai suoi massimi livelli.

Al Sindaco di Policoro, Avv. Enrico Bianco, l’Ugl non smetterà mai di invitarlo ad essere sensibile alla nostra idea: mettere in rete i sindaci ionici/metapontini per una visione strategica che parta da Policoro e che si irradi su tutto il territorio, soprattutto il Metapontino, oggi rappresentativo di un’area matura nel settore turistico e culturale.

In poche parole il territorio di Policoro è pronto a livello imprenditoriale e strutturale avendo tutte le carte giuste per qualsiasi tipo d’opportunità perché anche ciò è lavoro, sviluppo, occupazione”.

Ecco le foto della premiazione.

