Policoro piange la tragica scomparsa di Joele strappato alla vita troppo presto. Il messaggio di cordoglio

Una triste giornata per la comunità di Policoro.

ll sindaco, Enrico Bianco, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della comunità, esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Joele Nathan Malvasi, 11enne di Policoro investito da un camion mentre era in bicicletta a Reggio Emilia.

Il sindaco Bianco:

“In questi momenti non ci sono parole per alleviare il dolore di una perdita così grande, siamo vicini al padre Roberto e alla madre Maria Elestea, cittadini di Policoro molto conosciuti come era conosciuto e amato il caro Joele, strappato alla vita troppo presto”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la tragica perdita.