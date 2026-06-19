Povertà e fragilità sociali, ASM di Matera in prima linea con gli Ambulatori di Prossimità. I dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della nuova Ricerca Sociale nell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e del Report Povertà 2026, promossi dalla Caritas Diocesana presso la sede di Via Cappuccini a Matera.

All’incontro hanno preso parte il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, il Direttore del Dipartimento prevenzione collettiva della salute umana Rocco Eletto e Teresa Bengiovanni, ingegnere Biomedico dell’ASM.

L’iniziativa ha offerto un’importante occasione di confronto sui bisogni emergenti del territorio e sulle nuove forme di fragilità sociale, fornendo dati e strumenti utili a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali e realtà del terzo settore.

L’ASM è fortemente impegnata su questo fronte attraverso gli Ambulatori di Prossimità attivati nell’ambito del Progetto PNES.

Dal mese di Agosto 2025 è operativo l’ambulatorio di Matera, seguito nei mesi successivi dall’attivazione dei servizi a Tinchi e Policoro.

Gli Ambulatori di Prossimità si rivolgono ai cosiddetti “invisibili”, ovvero persone che non sono prese in carico dal Servizio Sanitario Nazionale e che accedono ai percorsi assistenziali attraverso i servizi sociali territoriali e gli Enti del Terzo Settore.

Attualmente vengono garantite prestazioni di medicina generale e specialistica, con particolare attenzione alle branche odontoiatrica e oculistica, oltre al supporto psicologico assicurato da un’équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi e infermieri.

A breve il servizio sarà ulteriormente potenziato grazie all’introduzione di Motorhome clinici e odontoiatrici, che consentiranno di rendere l’assistenza ancora più capillare e vicina ai bisogni delle comunità del territorio.