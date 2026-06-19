Festa della Musica a Marconia, ospite speciale Michela Salluce finalista del programma Rai “The Voice Kids”. I dettagli

Tutto pronto a Marconia di Pisticci per l’evento regionale della Festa della Musica promosso dall’Ente Pro Loco Basilicata e dalla Pro Loco Marconia.

Il contest musicale organizzato con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata per promuovere i talenti musicali lucani si svolgerà Domenica 21 Giugno 2026 a partire dalle ore 20 in Piazza Elettra con la partecipazione straordinaria di Michela Salluce finalista del programma Rai “The Voice Kids”.

La manifestazione musicale lucana promossa da Ente Pro Loco Basilicata e Pro Loco Marconia con la collaborazione di Events 4 You Italia rientra nel cartellone degli eventi nazionali “La Voce dei Luoghi” patrocinata da Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Ministero per lo sport e i giovani, Commissione Europea, Rai, Aipfm, Ente Pro Loco Italiane ed il sostegno di Comune di Pisticci, Regione Basilicata ed Apt Basilicata che si ringraziano.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa e il Presidente Pro Loco Marconia Paolo Giannasio dichiarano:

“Siamo particolarmente onorati di celebrare la Festa della Musica nella suggestiva Piazza Elettra di Marconia di Pisticci grazie al sostegno delle istituzioni, del fondo etico della Bcc Basilicata e di quanti hanno apprezzato il programma allestito, per offrire a tanti giovani eccellenze musicali lucane la possibilitá di esibirsi e partecipare al contest musicale quale occasione di valorizzazione delle loro capacitá artistiche.

Ringraziamo anche i tanti volontari impegnati nell’organizzazione ed i componenti della giuria per la preziosa collaborazione”.

A salire sul palco della 32 edizione della Festa della Musica saranno:

El dipita (acustic duo), Vera, ⁠Bruno Giambattista, Mormando Marisabel, Di Marsico Gianvito, Baldari Giuseppe, Pagliei Angelica, Narciso Mario, ⁠CollFunk band e Ditaranto Michela.

La giuria del contest musicale sarà composta da:

Armando Albano, Valentina Grieco, Antonio Fauzzi, Rosanna Astengo e Salvo Schiano, che decreteranno i vincitori dell’evento regionale all’insegna del riconoscimento delle loro performance musicali in uno spirito di sana competizione e puro divertimento.

A condurre la serata sarà Carmela Lambo.