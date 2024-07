Policoro: per gli studenti del Pitagora una nuovissima area attrezzata per lo sport! I dettagli

Il 12 Luglio alle 19.30 a Policoro il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, inaugurerà, insieme al sindaco della città di Ercole, Enrico Bianco, e alla dirigente scolastica dell’Istituto d’istruzione superiore Pitagora, Maria Carmela Stigliano, la nuova area per i servizi sportivi connessi all’istruzione della scuola jonica.

Finanziati dal Next Generation EU, i lavori appaltati dalla Provincia di Matera, per un totale di circa 462mila euro, sono consistiti nella realizzazione di un campo per basket e volley, un impianto per il salto in lungo e di un percorso pedonale dedicato che non andrà a interferire con quello attualmente esistente e aperto alla circolazione.

“Con immensa gioia consegno alla comunità di Policoro e dell’Iis Pitagora questa importante area sportiva che va ad arricchire l’offerta formativa connessa all’istruzione per questo importante istituto.

Mi riempie di orgoglio pensare che gli studenti, quando torneranno a scuola a settembre, troveranno un ulteriore servizio per il loro percorso scolastico.

Come sempre ringrazio l’ufficio tecnico della Provincia di Matera, la dirigente scolastica, il vice presidente della Provincia Emanuele Pilato, che la delega al piano palestre, e il consigliere Giuseppe Maiuri a sua volta delegato all’edilizia scolastica”.