Così il Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, in un post pubblico:

“Come comunicato in data odierna dal Direttore Generale f.f. dell’Asm, si informa che, a causa del riscontro di un operatore sanitario positivo per Covid-19, il reparto di Ortopedia, in via precauzionale, resterà chiuso per alcuni giorni”.

