Policoro, Fragola party 2023: “Inviterò il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per venire a toccare le nostre eccellenze! I dettagli

“Nei prossimi giorni chiederò al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di venire in Basilicata per toccare con mano le coltivazioni di fragole, eccellenza della Basilicata“.

Lo ha annunciato il deputato Aldo Mattia (FdI), che a Policoro è intervenuto alla seconda giornata dell’iniziativa “Fragola della Basilicata party 2023” .

Ha aggiunto Mattia:

“È importante che il ministro veda sul campo il lavoro che gli imprenditori agricoli stanno portando avanti, anche in vista del conferimento del marchio igp per la fragola della Basilicata che ci auguriamo possa arrivare quanto prima.

Allo stesso tempo però è importante investire in infrastrutture affinché la Basilicata possa aggredire i mercati europei dell’ortofrutta.

Nelle scorse settimane ho presentato due interrogazioni al ministro delle Infrastrutture per chiedere gli investimenti che si intendono portare avanti in riferimento a due strade, la Matera -Ferrandina e la ex statale 175 che collega la Città dei Sassi al Metapontino, due strade strategiche, non solo per la provincia di Matera, ma per l’interazione di merci, persone, flussi turistici tra le regioni Basilicata, Puglia e Calabria.

Dal Governo Meloni ho ricevuto risposte confortanti, anche se continuerò a seguire le due vertenze”.

