Bella la Pasquetta fra i Sassi di Matera: ecco le immagini realizzate con l’intelligenza artificiale artistica

Una Pasquetta all’insegna delle scampagnate per il territorio lucano anche per l’intelligenza artificiale artistica.

Il team della pmi innovativa informatica, nota per il progetto Lucanum, ha immaginato con il motore Midjourney la pasquetta fra i Sassi di Matera, alla scoperta della città di Campomaggiore Vecchio, dell’Osservatorio di Castelgrande, delle Cantine del Vulture, dell’Abbazia di Santa Maria d’Orsoleo e dei bellissimi boschi caratterizzati dai funghi del territorio.

Non può mancare per l’intelligenza artificiale la tipica frittata di pasquetta.

Tramite il motore DALL-E di OpenAI sono stati invece realizzati dei bellissimi dipinti per raccontare in modo artistico la Pasquetta lucana fra i calanchi, in giro per i Sassi di Matera, fra i pini loricati del Pollino e ammirando le coste ioniche.

Rocco Franciosa, presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata afferma:

“Le immagini dell’intelligenza artificiale con tanti visitatori alla scoperta dei suggestivi luoghi di cui è ricco il territorio lucano auspichiamo possano essere di buon auspicio per lo sviluppo di un turismo di prossimità poliedrico e vincente”.

Ecco le immagini realizzate con l’intelligenza artificiale.

