Policoro è città che legge! “Frutto di un importante e costante lavoro di squadra”. L’annuncio

Policoro è tra gli 800 comuni italiani insigniti del titolo “Città che legge” per il prossimo triennio: un riconoscimento importante che è stato conferito alla nostra comunità dal CEPELL, Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con ANCI.

Il titolo di “Città che legge”, ufficializzato dal Ministero Italiano della Cultura, premia le Amministrazioni comunali impegnate nel promuovere iniziative pubbliche di diffusione della lettura sul proprio territorio come sostegno alla crescita socio – culturale della propria comunità.

Il Comune di Policoro, già Città che legge nel triennio 2021-2023, ha ottenuto la riconferma per il triennio 2024/2026 grazie al Patto per la lettura sottoscritto nel 2022, all’adesione del Comune al programma Nati per Leggere, ai progetti realizzati nelle scuole, al Fe.L.P. Festival delle letterature a Policoro, alle varie presentazioni di libri, al Gruppo di lettura attivo in biblioteca, alla presenza di librerie nel territorio comunale.

L’Assessore alla Cultura Massimiliano Scarcia ha dichiarato:

“Questo prestigioso riconoscimento è frutto di un importante e costante lavoro di squadra per sostenere la crescita socio-culturale della nostra comunità, migliorandone la qualità della vita individuale e collettiva.

La qualifica per il triennio 2024-2026, oltre a permettere alla nostra città di partecipare alle edizioni con relativi bandi di finanziamento per la promozione della lettura, consentirà a Policoro, come altre città del Sud Italia, di accedere alle edizioni del bando “Biblioteche e Comunità”.

Un ringraziamento a tutte le realtà (Comune, librerie, Istituzioni scolastiche, associazioni) che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo.

Questo è uno stimolo per un ulteriore impegno condiviso e programmatico verso la promozione e la diffusione della buona pratica della lettura nel nostro Comune”.