Matera: che tempo farà a San Valentino? Ecco le previsioni aggiornate

Pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani.

Sul materano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite.

Qual è il tempo previsto per Giovedì e Venerdì a Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 13 Febbraio avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

In serata formazione di nebbie, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

Venerdì 14 Febbraio, invece, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.