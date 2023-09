Policoro: Daniele Silvestri in concerto! Ecco il calendario della giornata

Sarà il cantautore romano Daniele Silvestri a chiudere l’edizione 2023 de “La Notte di Heraclea” a Policoro il prossimo 9 Settembre.

Un appuntamento consolidato quello de “La notte di Heraclea” di Policoro, che ogni anno, a settembre, chiude l’estate celebrando la nascita dell’era moderna della Città, con l’illuminazione di Piazza Eraclea e della sua borgata, simbolo di quella Riforma fondiaria che ha permesso a Policoro lo sviluppo che oggi la pone come terza Città della Basilicata ed in continua crescita, dato in controtendenza rispetto al resto della Regione.

Questo il calendario della giornata del 9 settembre:

Si comincia alle ore 18.00 in Piazza Eraclea, con l’inaugurazione della “Mostra Permanente Multimediale sulla Riforma Fondiaria”, lo spazio frutto di un progetto regionale, nel quale si racconta quel periodo con tecnologie multimediali avanzate.

D

alle ore 20.00 in poi inizierà la proiezione del Video Mapping sulla facciata della Chiesa Madre, con le migliori immagini dall’alto della Città.

Alle 20.00, si terrà la rappresentazione teatrale “Sullo orme di Ercole”, evento finanziato da APT Basilicata, che narrerà la leggenda di Ercole.

Alle 22.00, poi, nell’adiacente Piazza Dante, si terrà l’attesissimo concerto di Daniele Silvestri, primo appuntamento dell’artista romano nell’area.

Dichiarano il sindaco, Enrico Bianco, e l’assessore al ramo, Massimiliano Padula:

“Abbiamo iniziato la stagione estiva con l’Airshow delle Frecce Tricolori per continuare con un cartellone che ha toccato tante forme e tipologie di eventi: Teatro, tanta Musica, e innovazione come il TEDx di domenica scorsa.

Oltre ai grandi appuntamenti ormai storici come Blues in Town, Policoro in Swing, Premio Heraclea ed il Premio Adamesteanu;

La Notte di Heraclea è ormai un appuntamento sempre più atteso, in cui la città, ormai, si identifica da tempo.

Da sempre cerchiamo di puntare a questi tipi di eventi nel mese di Settembre, così come anche quelli dedicati all’area museale, cercando di dare la possibilità di allungare la stagione estiva, obiettivo che, ne siamo certi, raggiugeremo anche quest’anno”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)