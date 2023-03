Buone notizie per lo sport lucano.

Come si apprende da rainews, infatti, a Policoro:

“In un Palaercole da tutto esaurito, con oltre 1.600 persone sugli spalti, la nazionale under 19 di calcio a 5 ha battuto per 4 – 2 la Turchia e si è qualificata agli europei di categoria in programma a settembre in Croazia.

Repubblica Ceca vittoriosa sull’Inghilterra per 4 a 3″.

