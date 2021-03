Pisticci: nuovo ponte aperto anche in direzione Craco! I dettagli

In provincia di Matera, a partire dalle ore 17:00 di ieri, Mercoledì 24 Marzo 2021, è diventato fruibile, in direzione di Pisticci (MT), il nuovo ponte situato sulla strada provinciale ex SS176 tra Pisticci (MT) e Craco (MT).

L’intervento di ricostruzione del ponte è stato eseguito da Anas, su richiesta della Provincia di Matera.

Oggi Anas aggiorna la situazione in merito all’apertura del nuovo ponte:

“Il nuovo ponte sulla strada provinciale ex SS176, in provincia di Matera, è fruibile – in configurazione provvisoria di cantiere – anche in direzione di Craco“.

