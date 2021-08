Pisticci celebra il suo Patrono San Rocco, uno dei Santi più venerati! Auguri a chi porta il suo nome

Oggi, 16 Agosto, Pisticci festeggia il suo Patrono San Rocco, uno dei santi più venerati della Basilicata.

San Rocco è nato a Montpellier, in Francia, tra il 1346 e il 350 ed è morto a Voghera il 15-16 Agosto 1376-79.

È il santo più invocato come protettore dal terribile flagello della peste.

Il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e alle malattie gravissime.

È solitamente raffigurato con il mantello e il segno della peste; compare anche il cane, talvolta mentre lecca le piaghe dell’appestato, ma il più delle volte è accucciato ai suoi piedi e reca in bocca il tozzo di pane sottratto alla mensa di Gottardo Pallastrelli, signore di Sarmato, con cui avrebbe provvidenzialmente nutrito il santo durante la malattia.

Il Coronavirus non ferma la fede dei cittadini e, seppur in maniera rivisitata, le tradizioni religiose rappresentano ciò che tiene unite, in questo momento delicato, tutta la comunità.

La Chiesa Madre di Pisticci, infatti, oggi resterà aperta tutto il giorno.

Tanti auguri a tutti coloro che portano il suo nome.

Questo il programma previsto:

