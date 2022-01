“Per la Provincia di Matera qualcosa andrebbe rivista affinché non arrivino solo briciole dei fondi erogati”! La denuncia

Evidenzia il consigliere regionale del M5s, Gianni Perrino:

“Si ripete ormai da anni il grido di dolore lanciato da tutti coloro che sostengono la continuazione del lavoro svolto dalla biblioteca ‘T.Stigliani’ di Matera.

Lo stemma di Capitale della Cultura non ha portato alcun beneficio per questo storico baluardo al momento stritolato dal taglio di fondi e dalle peripezie burocratiche dovute alla riforma delle Province.

Per supportare economicamente le province vi è il Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) istituito con legge regionale 19 Settembre 2018 N. 23.

Una determina dello scorso 31 Dicembre 2021 ha predisposto un impegno di spesa pari a euro 4.300.000,00 ripartiti, in ragione della consistenza delle due Province, per il 60 per cento alla Provincia di Potenza e per il 40 per cento alla Provincia di Matera.

Leggendo il documento, però, salta subito all’occhio che, per la Provincia di Matera, i fondi erogati sono quasi del tutto vincolati alla gestione del Trasporto pubblico locale.

Difatti, su 1.7 milioni euro dovuti alla Provincia di Matera, ben 1.3 milioni euro sono vincolati per servizi di TPL.

Una sproporzione molto accentuata se si fa riferimento al quadro della Provincia di Potenza, per la quale sono stati vincolati, sempre sui servizi di TPL, poco più di 500 mila euro a fronte di 2,5 Milioni di euro di contributo.

Forse qualcosa andrebbe rivista, almeno per la Provincia di Matera, affinché non arrivino solo briciole al resto dei servizi fondamentali presenti sul territorio”.

