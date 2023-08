Per bici e monopattini elettrici l’Assicurazione diventa obbligatoria! I dettagli

L’assicurazione per la responsabilità civile diventa obbligatoria anche per i veicoli elettrici leggeri, monopattini e bici compresi.

Lo ha deciso il consiglio dei ministri, il quale ha approvato – in via preliminare – il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla riforma della RC Auto, apportando modifiche al Codice della strada e a quello delle assicurazioni private.

Dunque, dopo le dichiarazioni di intenti (tra cui quelle del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini), si passa ai fatti.

Il decreto, come fa sapere nel dettaglio quoattroruote, è stato proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e prevede l’ampliamento della categoria dei mezzi soggetti a obbligo di RC: tra questi, per l’appunto, figurano i monopattini e le biciclette dotati di un accumulatore.

Non solo: l’obbligo di assicurazione si applica indipendentemente dal terreno su cui i mezzi vengono impiegati, dal fatto che questi siano fermi, in movimento oppure stiano circolando in zone soggette a restrizioni (per esempio gli aeroporti).

È prevista la possibilità di sospendere l’assicurazione – anche più volte, ma per non più di nove mesi nel corso di un anno – in caso di utilizzo stagionale, oppure di mezzi ritirati dalla circolazione (vale a dire confiscati, sequestrati, o destinati alla rottamazione).

Il decreto, infine, prevede anche il rafforzamento dello strumento gratuito di preventivazione per confrontare condizioni e prezzi delle assicurazioni, consultabile sui siti del ministero delle Imprese e dell’Ivass.a

