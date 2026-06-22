Passaggio di Campana nel Lions Club Matera Host: auguri al nuovo Presidente

Domenica 21 giugno alle ore 11:30, presso la Sala Convegni della Masseria del Parco in Matera, si è tenuta la cerimonia del passaggio di Campana nel Lions Club Matera Host tra la presidente uscente Francesca Lacalamita e il presidente entrante per l’anno sociale 2026-2027 Leo Montemurro.

Dopo il risuonare degli inni nazionali e lo scambio di saluti, è iniziata la cerimonia del Passaggio di Campana in presenza di moltissimi soci dello stesso Club, della Past Presidente del Consiglio dei Governatori Italiani Liliana Caruso, del Presidente del Lions Club Matera Città dei Sassi Roberto DI Polito e numerosi ospiti.

La presidente Francesca Lacalamita ha proiettato un video della intensa attività svolta nel corso dell’anno sociale 2025-2026 con molta soddisfazione da parte dei soci.

Ha poi consegnato tre nuovi Melvin Jones, riconoscimento di merito per particolare impegno nelle attività Lions, ai soci Daniela Montimurro, Antonio Glionna e Ernesto Brando Matera.

Infine, Lacalamita ha consegnato il riconoscimento di merito ai soci che hanno con lei collaborato durante l’anno sociale.

Si è svolto poi il Passaggio di campana con scambio dei distintivi e l’insediamento del nuovo presidente Leo Montemurro il quale ha prima presentato il suo Staff per l’anno sociale che inizia e poi tracciato in linea generale i percorsi su cui muoversi per svolgere l’attività che si sostanzia in un maggior servizio alle comunità.

La cerimonia si è chiusa con l’intervento della past president dei governatori Italy 108 Liliana Caruso parlando delle nuove linee di azione su cui si svilupperà la linea del Lions in italia.