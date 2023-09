Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano: nominato il nuovo Presidente! Ecco i dettagli

Il Consiglio regionale della Basilicata, che si è riunito oggi in seduta straordinaria, ha nominato Francesca Di Lucchio presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale regionale del Vulture e Giovanni Mianulli presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

Entrambi hanno ottenuto 10 voti.

Un voto è andato a Michele Sonnessa per il Parco del Vulture e un voto a Paola Saraceno per il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

Nel breve dibattito sviluppatosi precedentemente il voto sono intervenuti i consiglieri Cifarelli (Pd) e Bellettieri (FI).

In apertura di seduta il Presidente dell’Assemblea regionale, Carmine Cicala, ha invitato l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime del sisma che ha colpito il Marocco e dell’alluvione verificatasi in Libia.

Cicala ha, poi, espresso sentimenti di cordoglio, a nome di tutta l’Assise, per la perdita della mamma della consigliera Dina Sileo.

Aggiunge il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, al termine dell’Assise che ha portato all’elezione di Giovanni Mianulli e Francesca Di Lucchio neopresidenti dei due Enti:

“Sono soddisfatto.

Abbiamo centrato l’obiettivo di dotare i due Parchi di figure di alto profilo e preparate che certamente porteranno giovamento ai territori del Vulture e della Murgia Materana.

L’impasse, venutasi a creare lo scorso anno, è stata finalmente superata con la revoca del vecchio bando e la pubblicazione del nuovo a luglio.

Si è lavorato alacremente, anche con i territori, per raggiungere un risultato che soddisfa tutti.

Mi preme ringraziare gli organi dei due Enti che si sono messi a disposizione in questo processo: dal presidente del Parco della Murgia Materana, al vice presidente di quello del Vulture e il presidente della Comunità del Parco.

Un grazie anche al contributo dell’assessore all’Ambiente.

Lo dico sempre: quando c’è concertazione e unità di intenti, i risultati si raggiungono.

Il Parco del Vulture e il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano come ho già avuto modo di dire sono enti di due zone strategiche della Regione.

Sono importanti presidi naturalistici e di cultura che veicolano economia per l’intera area.

Con l’elezione dei due presidenti e nella pienezza delle loro funzioni, ne sono certo, si aprirà una nuova stagione per il benessere dei territori di competenza”.a

