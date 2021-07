Ospedale Madonna delle Grazie: domani questi lavoratori incroceranno le braccia! Ecco i motivi della protesta

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di USR Cisl Basilicata.

Ecco quanto riportato:

“Come annunciato lo scorso 13 Luglio al termine dell’infruttuoso tavolo di conciliazione convocato dal prefetto di Matera, domani i lavoratori del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato dell’Ospedale Madonna delle Grazie incroceranno le braccia per l’intera giornata per protestare contro la non corretta applicazione del contratto collettivo di lavoro da parte della ditta appaltatrice EPM.

I lavoratori terranno anche un presidio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 davanti alla sede del nosocomio materano.

I sindacati di categoria Fisascat Basilicata e Filcams Matera denunciano inadempienze su orario di lavoro, riposi e maggiorazioni e richiamano il ruolo dell’Azienda sanitaria di Matera che ‘in quanto committente è responsabile in solido con l’azienda appaltatrice'”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)