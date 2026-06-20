Nuovo Rettore Unibas, gli auguri del Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, augura buon lavoro al nuovo Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, professor Fabrizio Caccavale, chiamato a guidare l’Ateneo nel sessennio 2026-2032.

Un saluto e un ringraziamento vanno contestualmente al Rettore uscente, professor Ignazio Mancini, per l’impegno profuso alla guida dell’Università e per il percorso di collaborazione istituzionale sviluppato negli anni con l’ASM, orientato alla crescita delle attività formative, della ricerca e dell’integrazione tra il sistema sanitario e quello universitario.

“L’Università degli Studi della Basilicata – dichiara Friolo- rappresenta una risorsa strategica per il territorio e un punto di riferimento imprescindibile per la formazione delle nuove generazioni di professionisti.

Sono certo che il professor Caccavale saprà guidare l’Ateneo con competenza, visione e spirito di innovazione, consolidando il ruolo dell’Università quale motore di sviluppo culturale, scientifico e sociale della nostra regione”.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera conferma la volontà di proseguire e rafforzare il dialogo e la collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, nella consapevolezza che la sinergia tra istituzioni rappresenti un valore aggiunto per la crescita del sistema sanitario regionale, per la promozione della ricerca e per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.