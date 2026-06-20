A Ferrandina tradizione, fede e comunità per le celebrazioni di San Giovanni Battista: il programma

Tradizione, fede e comunità tornano a incontrarsi per le celebrazioni di San Giovanni Battista con un programma ricco di momenti spirituali, musica e partecipazione.
Ecco i momenti principali del programma:
𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟭 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼
▪️Ore 9:00 e 11:00 – Sante Messe nella Chiesa di San Giovanni Battista.
▪️Ore 19:00 – Santa Messa in Contrada Valle Capretto/Farneto (presso la Statua della Madonna), con la predica del diacono don Domenico Pepe.
𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝟮𝟮 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼
▪️Ore 19:00 – Santa Messa in Piazza Peppino Impastato, presieduta da 𝗦.𝗘. 𝗥𝗲𝘃.𝗺𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘀. 𝗕𝗲𝗻𝗼𝗻𝗶 𝗔𝗺𝗯𝗮𝗿𝘂𝘀, 𝗔𝗿𝗰𝗶𝘃𝗲𝘀𝗰𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮-𝗜𝗿𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗲 𝗩𝗲𝘀𝗰𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗼
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱ì 𝟮𝟯 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼
▪️Ore 19:00 – Santa Messa in Via Kennedy, presieduta da Don Alessio Cafarelli.
▪️Ore 21:00 – Divertimento per i più piccoli con 𝗴𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 in Piazza Paolo VI.
𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟮𝟰 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 – 𝗜𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮
▪️Ore 9:00 e ore 19:00 – Sante Messe (la celebrazione serale sarà presieduta da don Francesco Martoccia).
▪️Ore 20:00 – 𝗦𝗼𝗹𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 per le vie del quartiere della venerata immagine di San Giovanni Battista, accompagnata dal 𝘎𝘳𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘉𝘢𝘯𝘥𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 – 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘋𝘦 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘢.
▪️Ore 22:00 – In Piazza Paolo VI, grande musica e risate con i “𝗤𝗨𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢” 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 e l’𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗵𝗼𝘄”.
▪️Ore 23:45 – Gran finale in Via Giacomo Matteotti con lo 𝗦𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗶𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 a cura della “Protecnica Moderna”.