A Cirigliano screening cardiologico: “Un controllo mirato permette di agire tempestivamente”

Mettere al sicuro il cuore di una comunità partendo dai piccoli comuni: è l’obiettivo dello screening cardiologico i cui risultati sono stati presentati ieri a Cirigliano, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico.

Un’iniziativa nata per portare la medicina preventiva direttamente sul territorio, intercettando i rischi prima che diventino patologie.

“Parlare di salute cardiovascolare significa toccare da vicino la vita di ciascuno di noi – ha detto Latronico -. Le malattie del cuore e dei vasi sanguigni restano purtroppo tra le prime cause di mortalità, ma la buona notizia è che oggi abbiamo gli strumenti per prevenirle, diagnosticarle in tempo e curarle con grande efficacia”.

Proprio su questo aspetto si è concentrato l’intervento dell’assessore che ha descritto lo screening come un pilastro fondamentale per la salute pubblica: “Molte problematiche, come l’ipertensione o le piccole alterazioni del ritmo, viaggiano spesso in modo silenzioso e senza sintomi evidenti.

Un controllo mirato permette di agire tempestivamente, offrendo a tutti i cittadini una vera e propria rete di protezione”.

Secondo Latronico la tutela della salute richiede un’alleanza stretta tra istituzioni e territorio: “La prevenzione è un dovere collettivo. Come Regione abbiamo il compito strategico di facilitare l’accesso ai controlli, sostenere le campagne di sensibilizzazione e diffondere una cultura del benessere che spinga le persone a muoversi d’anticipo rispetto alla malattia. In questo percorso le buone abitudini quotidiane – come la sana alimentazione e l’attività fisica –l- restano i nostri primi alleati”.

A margine dell’incontro, l’assessore ha voluto esprimere la propria gratitudine verso chi ha reso possibile l’evento:

“Rivolgo un ringraziamento al professor Archimede Leccese per l’alto valore del suo contributo scientifico, al sindaco Marco Delorenzo e all’Amministrazione comunale di Cirigliano che hanno promosso con lungimiranza un’iniziativa così importante per i propri cittadini”.

“Il cuore è il motore della nostra vita – ha concluso Latronico -. Prendersene cura ogni giorno, con uno stile di vita corretto e i giusti controlli, è il miglior investimento che possiamo fare per il nostro futuro e per quello delle nostre comunità”.