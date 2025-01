Nuove imprese a tasso zero: incentivi per giovani e donne imprenditrici. I dettagli

La misura “Nuove imprese a tasso zero” promuove la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese su tutto il territorio italiano, con particolare attenzione a quelle con partecipazione giovanile (18-35 anni) o femminile.

Rivolta a imprese costituite da non oltre 60 mesi o a persone fisiche che intendono avviarne una, l’agevolazione finanzia progetti in settori come produzione industriale, artigianato, innovazione sociale, turismo e commercio.

Sono ammissibili a finanziamento:

le imprese costituite da meno di 36 mesi, che possono ricevere un contributo a fondo perduto non superiore a 1.500.000€;

le imprese attive da 36 a 60 mesi, che possono accedere a un contributo non superiore a 3.000.000€.

Le domande sono valutate con procedura a sportello.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti dalla circolare n.117378 dell’8 aprile 2021.