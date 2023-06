Nuoto paralimpico: il lucano Emilio si è aggiudicato il Titolo Italiano in acque libere! Complimenti

Si è disputato lo scorso weekend il 3° Trofeo “Nuota per Fede” dove sono scesi nelle limpide acque dell’ombelico del mondo oltre 120 atleti FIN e oltre 20 atleti FINP.

Alla Tappa Nazionale di Acqua libere hanno partecipato anche degli atleti lucani che impegnati oltre che nella gara dei 600 metri promozionale anche nella gara del miglio marino (mt. 1852).

Il nostro atleta iscritto alla gara FIN è Di Lorenzo Luigi che nella sua gara di categoria master (M55) ha ottenuto il terzo posto con il tempo di 44′ 46” 64c mentre il 34esimo posto in classifica assoluta su 120 atleti gara.

Mentre per il mondo FINP l’atleta lucano che ha preso parte al Grand Prix Sicilia Openwater, anche questa valevole per la tappa Nazionale delle acque libere, nel miglio marino è Frisenda Emilio che nella sua classe di appartenenza (S5) si è aggiudicato il Titolo Italiano con il tempo di 1h 06′ 48” 22c mentre in classifica generale il 4 posto ai piedi del podio.

I nostri atleti lucani più che mai si stanno appassionando al mondo delle acque libere oltre che per la bellezza dello scenario in cui si cimentano in oasi marine del nostro Mar Mediterraneo anche perché queste tappe nazionali permetteranno di classificarsi nella finale che si svolgerà a settembre in Sardegna.

Appuntamento per la prossima gara a Lignano Sabbiadoro il prossimo 22 e 23 Luglio.

Nell’attesa della tappa del Friuli Venezia Giulia l’atleta lucano Di Lorenzo Luigi prenderà parte staffetta della storica maratona in acqua libere della CAPRI-NAPOLI del prossimo 23-27 giugno 2023.a

