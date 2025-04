Nova Siri, medici pediatrici, imprenditori e operatori sanitari insieme per promuovere la cultura del “benessere neo natale” in ospedale: il progetto

Il 7 Aprile, ricorrenza della Giornata mondiale della Salute istituita nel giorno della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avvenuta nel 1948, è stata costituita per promuovere a livello globale la sensibilizzazione su argomenti cruciali riguardanti la salute pubblica.

Quest’anno l’attenzione si è focalizzata sul miglioramento della salute, e della sopravvivenza, delle madri e dei neonati.

I Rotary Club Senise- Sinni e Siritide-Policoro, in collaborazione con il Comune di Nova Siri, hanno inteso promuovere la cultura del “benessere neo natale” formando e sensibilizzando, in tale importante giornata, al tema della tutela dei diritti fondamentali delle mamme.

Il focus, svoltosi nell’Oratorio di Nova Siri in presenza di istituzioni ecclesiastiche, civili e rotariane e portato all’attenzione da medici pediatrici, imprenditori e operatori sanitari, ha trattato vari campi spaziando, difatti, dai diritti garantiti sui luoghi di lavoro per donne lavoratrici e imprenditrici, a quelli da tutelare all’interno dei contesti di cura.

Facendo emergere quanto ancora il gap relativo alle business women e alle working mothers, sia da colmarsi.

La presidente del Rotary policorese, Manuela Truncellito, ha presentato il service che il club sta portando avanti assieme all’Ospedale cittadino “Papa Giovanni Paolo II”.

Il progetto, infatti, si propone di “umanizzare”, nel tempo, l’intero nosocomio partendo dalla realizzazione di una “family room”, dove la sala travaglio verrà arredata e ridipinta affinchè la famiglia possa “ritrovarsi” in un ambiente più intimo e raccolto per poter vivere gli attimi prima del parto con maggiore tranquillità percettiva e visiva.

Migliorare la salute delle donne e garantire quella dei bambini significa difatti salvaguardarne il futuro.

Bisogna lavorare quotidianamente per poter migliorare cure e benessere, senza dimenticare come le differenze biologiche e socio culturali influenzino lo stato di salute, oltre alla possibile risposta alle terapie.

Quest’ultimo è un obiettivo fondamentale che dobbiamo porci, ed è importante sottolinearlo proprio nella “Giornata della Salute”.

L’occasione è stata colta anche per spiegare le tecniche di primo soccorso pediatrico con simulazioni pratiche con professionisti del settore.

L’evento ha palesato e sottolineato, dunque, l’impegno del club rotariano sul territorio a sostegno e a rinforzo dei bisogni socio sanitari delle comunità e per questo si ringraziano i soci quali il dottor Giuseppe Tarantino, pediatra e neonatologo che con estrema perizia ha illustrato i bisogni e i disagi dei neonati e dei bambini d’oggi; il dottor Pasquale D’Affuso, imprenditore e ingegnere esperto in sicurezza che ha argomentato sull’importanza della tutela delle madri lavoratrici, nonché la nostra Presidente la dottoressa Manuela Truncellito, per l’impegno e l’entusiasmo con cui lavora affinché i progetti sociali vengano portati a termine con dovere e serietà; e per finire si ringrazia sentitamente l’Assessore alla Salute pubblica Cosimo Latronico che ha illustrato, con chiarezza e lungimiranza, ciò che la regione sta portando avanti in tema di sanità.

Perché “Un inizio sano è un futuro pieno di speranza”.