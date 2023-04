Notte Europea della Ricerca: la comunità di Pisticci orgogliosa per la premiazione di questi studenti! Complimenti

“Stamattina ho avuto il piacere di partecipare all’evento conclusivo delle attività Researchers at Schools Activities nell’ambito di “SuperScienceMe – Research is Your Re-Source” – Notte Europea della Ricerca calabro-lucana, che si è tenuto nell’Aula Magna del Campus di Macchia Romana dell’Università di Basilicata”.

È quanto ha fatto sapere, nella giornata di ieri, il Sindaco di Pisticci Domenico Albano.

Il Primo cittadino ha aggiunto:

“La cerimonia rende me e la comunità pisticcese orgogliosi per la premiazione degli alunni della classe I C della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo ‘Quinto Orazio Flacco’ di Marconia che, guidati dalla Prof.ssa Rosa Agneta, hanno illustrato in questo importante convegno il loro percorso interdisciplinare sulle STEAM.

Alla cerimonia erano presenti il Prorettore al Public Engagement dell’Unibas Nicola Cavallo – DiS-Unibas – e la Responsabile Scientifica Prof.ssa Angelica Malaspina – DiMIE-Unibas.

Al termine del convegno gli alunni, accompagnati dalle docenti Rosa Agneta, Elisabetta Caputo e Giuseppina A. D’Angella, hanno potuto visitare la collezione di rocce presso il Dipartimento di Geologia accolti dal Prof. Mario Bentivenga e dal Ricercatore Luca Pandolfi”.

