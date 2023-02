Nel materano lavori in corso per un moderno impianto sportivo con un nuovissimo tappeto in erba sintetica! I dettagli

La comunità di Montalbano Jonico a breve potrà giovarsi di un moderno impianto sportivo grazie alla realizzazione di un nuovissimo tappeto in erba sintetica per lo svolgimento di gare e allenamenti di calcio.

Queste le parole del sindaco Piero Marrese:

“Questa mattina insieme agli amici amministratori e ai tecnici comunali sono stato allo stadio “P. Dellorusso” per un sopralluogo di verifica dei lavori di ammodernamento in corso.

Lo sport in generale, e il calcio in particolare, rivestono anche una valenza socio-educativa: i nostri ragazzi potranno, quindi, disputare gare e svolgere allenamenti su una struttura all’avanguardia che sarà utilissima anche alle società locali per portare avanti i propri progetti sportivi.

Il presente è al centro della nostra attività politico-amministrativa!”.

