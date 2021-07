Nel materano “lavoratori e pendolari costretti a viaggiare in condizioni da terzo mondo”. Le foto

Continua nel materano il disagio, a causa delle condizioni dei mezzi di trasporto, di lavoratori e pendolari.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Lavoratori, dipendenti FAL e pendolari siamo costretti a viaggiare in mezzi ai limiti dell’umanità e, come si può notare dalle foto, in condizioni da terzo mondo purtroppo sporchi e male odoranti.

Nonostante paghiamo le tasse e l’abbonamento mensile, ci riservano questo trattamento.

Tutto questo durante una pandemia.

Rivolgo il mio appello a chiunque possa aiutarci!”.

Avete riscontrato anche voi lo stesso problema?

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)