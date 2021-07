Basilicata, Pipponzi riconfermata consigliera regionale di parità: “Sono felice e onorata”. Ecco le sue parole

Come anticipato, il Consiglio regionale della Basilicata ha provveduto a designare (13 voti, 3 schede bianche) Ivana Enrica Pipponzi quale consigliera regionale di Parità effettiva:

“Sono felice e onorata della designazione a consigliera regionale di parità effettiva della Basilicata.

Ringrazio tutti i consiglieri regionali che mi hanno votata.

Per me è il riconoscimento del buon lavoro svolto, ma al tempo stesso mi carica di una responsabilità ulteriore per il lavoro da svolgere nel prossimo quadriennio.

Aver ricevuto il voto favorevole della maggioranza e dell’opposizione mi aiuta a comprendere che la strada imboccata durante il primo mandato, quella della non faziosità politica con l’unico scopo di raggiungere ‘la parità di genere’, è la giusta via da percorrere.

Avrò la possibilità di portare a termine i progetti e le iniziative messe in campo finora, tutti incentrati a promuovere parità e pari opportunità e a contrastare le discriminazioni di genere sul posto di lavoro.

Ringrazio Luisa Rubino, la Consigliera regionale di Parità supplente uscente, per la preziosa collaborazione data nello scorso mandato, e formulo i più affettuosi auguri a Rossana Mignoli, che la sostituirà”.

