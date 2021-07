Basilicata: Pipponzi nominata Consigliera di Parità dal Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata ha provveduto a designare (13 voti, 3 schede bianche) Ivana Enrica Pipponzi quale consigliera regionale di Parità effettiva e Rossana Mignoli (10 voti e 6 schede bianche) quale consigliera di Parità supplente.

Ivana Enrica Pipponzi già consigliera regionale di parità effettiva durante la passata Legislatura, è laureata in giurisprudenza, presso l’università Federico II di Napoli, e svolge la professione di avvocato.

Pipponzi è stata componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Basilicata.

Rossana Mignoli, laureata in Giurisprudenza, presso l’università degli Studi di Pisa, ha prestato assistenza in procedimenti giudiziari in materia di diritto del lavoro, con esperienza nel campo delle pari opportunità. Svolge la professione di avvocato.

Le due consigliere saranno nominate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità, su designazione del Consiglio regionale.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)