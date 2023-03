Nel materano, in questa splendida Abbazia, tutto pronto per celebrare la Giornata Mondiale del Teatro. Ecco l’iniziativa in programma

La Giornata Mondiale del Teatro è nata a Vienna nel 1961 in occasione del IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro.

Dal 27 marzo 1962, l’evento è celebrato in tutti i Centri Nazionali dell’ITI che esistono nel mondo.

La U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro onora questa importante giornata dedicata al Teatro in tutte le sue sedi regionali.

La U.I.L.T. Basilicata si propone con la 11a edizione del Concorso Nazionale per Corti Teatrali RitagliAtti che si svolgerà sabato 1° aprile nella splendida cornice della Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo in Montescaglioso (MT).

Si ringrazia per l’attenzione profusa nei confronti della UILT Basilicata il Comune della Città di Montescaglioso che ha patrocinato la manifestazione per il secondo anno consecutivo.

Le cinque Compagnie selezionate sono:

SenzaConfine – Fasano (BR) – Malala di Teresa Cecere. Regia e adattamento teatrale di Teresa Cecere. Regia associata: Acting coach David Marzi.Interprete: Annalisa Cervellera.

E’ la storia di una ragazzina di quindici anni che per il suo coraggio, la sua caparbietà e la sua sicurezza tende ad affermare l’importanza della cultura come strumento potente di cittadinanza attiva e al tempo stesso come diritto inviolabile per ogni essere umano.

Insieme per Caso – Roma – L’Anima di Lelladi Nicolangelo GrIeco. Regia di Nicolangelo Grieco. Interpreti: Martina Glover e Piergiorgio La Rosa.

Migliaia di donne ogni anno muoiono ammazzate per mano di un uomo. Tra queste vittime, c’è anche Lella. Lella è stata una donna che ha vissuto liberamente. Senza tabù e senza freni. Libera di divertirsi con tutti gli uomini che le garbavano. Fino a quando il suo assassino, col quale lei non si divertiva più, ha creduto di avere il diritto di strangolarla sulla spiaggia, tra le barche abbandonate, davanti ad un baretto, l’ultimo dell’anno.

Li Freciute – Ascoli Piceno – Pericolosamentedi E. De Filippo. Regia e adattamento in dialetto ascolano di Stefano Sciamanna e Elide Agostini. Interpreti: Elide Agostini, Stefano Curzi, Stefano Sciamanna.

La storia è ambientata a casa Provilazzo, dove Arturo per non litigare con la moglie, le spara a salve. Dorotea, non sapendo che il revolver usato dal marito è una semplice scacciacani, convinta di essere miracolata, dopo ogni sparo cambia atteggiamento divenendo docile ed assecondante. Queste scene si ripetono più volte al giorno, tanto da suscitare le preoccupazioni di Michele, amico di Arturo, venuto ad affittare una stanza.

Ellemmeti – Libera Manifattura Teatrale – Napoli – Il Viaggiodi Orazio Picella. Regia di Orazio Picella. Interpreti Dino D’Alessandro e Simona Pisani.

Si racconta del Genocidio e delle esperienze terribili subite dagli ebrei e di come le loro vite furono sconvolte o spezzate, ma al centro della narrazione c’è la storia di due essere umani, di come il percorso delle loro vite venne sconvolto o interrotto dalla persecuzione da parte dei nazisti e del loro spasmodico desiderio di ritrovarsi. Il Viaggio parla di sentimenti e di emozioni, parla di legami umani parla di due vite separate che hanno un’unica terribile possibilità per ritrovarsi e riprendere il loro viaggio insieme.

Laboratorio d’Arte Reforma – Bitritto (BA) – Libera nos a malodi Maria Giovanna Mazzone. Regia e movimento scenico Giuseppe Pasquale e Maria Giovanna Mazzone. Interpreti: Giuseppe Pasquale, Angela Elia, Gilda Pischetola, Francesca Cattedra, Cristina Pepe.

Il filo conduttore sarà il parallelismo con la Passione di Cristo ed è proprio la passione che avrà la duplice valenza tra spiritualità e materialità conducendo i corpi alla ricerca del movimento espressivo come flusso vitale tra il “sentire” e il “muoversi” che sono presenti insieme in una comunicazione reciproca. Sarà la poetica del corpo a prendere forma nei tormenti, nei dubbi, nei dolori simulacri dell’essere fino alla scoperta di un Paradiso personale

La giuria premierà il migliore corto, la migliore attrice e il migliore attore.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – sabato 1° aprile 2023 – ingresso ore 19:00 sipario ore 19:30.

Di seguito la locandina con i dettagli.

