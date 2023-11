Montescaglioso: al via l’installazione di dossi artificiali! Ecco le strade interessate e le modifiche alla circolazione

A Montescaglioso il 14 e 15 novembre 2023, come concordato con il Comandante della Polizia Locale e l’Assessore Anna Cifrese, inizieranno i lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante l’installazione di dossi artificiali utili a limitare la velocità di autovetture e mezzi stradali in generale.

In merito, il Sindaco Vincenzo Zito fa sapere:

“Nelle date sopraindicate, potrebbero verificarsi delle limitazioni alla circolazione nelle seguenti vie:

Via Santa Lucia (tratto compreso dal civico n.77 al 45),

Viale Aldo Moro (tratto compreso dal civico n.76 al 12),

Via Indipendenza (tratto compreso dal civico n. 5 al 37),

Viale Belvedere (tratto compreso tra Via S. Francesco e Via delle Serre).

Lunedì 13 novembre 2023, l’Azienda di trasporto FAL comunicherà eventuali percorsi alternativi in modo da garantire, stante gli interventi previsti, il servizio all’utenza.

Nei giorni a seguire, a conclusione di questi lavori, come comunicatoci con protocollo n. 15964/2023 del 23 ottobre 2023, saranno installate le pensiline in prossimità di alcune fermate“.a

