A Matera medici da tutta Italia per questo Congresso scientifico! Ecco le foto

Si è concluso oggi a Matera il Congresso “Il cuore nei Sassi” giunto ormai alla 11° edizione, patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

La tre giorni, iniziata giovedì scorso, ha posto particolare attenzione alla UTIC moderna ed alle necessità di esplorare le nuove esperienze cliniche e diagnostiche in costante evoluzione.

Al congresso che vede come responsabile scientifico il dottor Michele Clemente, responsabile della UTIC all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, hanno partecipato medici da tutta Italia.

La Direzione Generale dell’ASM ringrazia gli organizzatori del convegno, il Comitato scientifico ed i numerosi relatori che si sono confrontati durante il meeting.

Di fondamentale importanza in questo settore sono la rapida revisione dei protocolli procedurali ed il costante confronto con altre realtà.

Una particolare attenzione quest’anno è stata posta sul tema dei nuovi trattamenti per lo scompenso acuto e cronico nonché sull’evoluzione della malattia renale (come ad esempio gli SGLT-inibitori), sui trattamenti per le dislipidemie così come sul ruolo che la genetica ha ormai nelle decisioni cliniche.

Il meeting ha fatto il punto sullo stato delle UTIC di Puglia e di Basilicata e del loro confronto con le migliori Unità Operative italiane e punta sull’ottimizzazione dei processi clinici decisionali con uno sguardo al nuovo.

