Mondo del calcio in lutto: addio a Mario Zurlini, l’allenatore/giocatore che portò il Matera alla vittoria nel campionato 1975-1976

Si è spento oggi a Parma all’età di 80 anni Mario Zurlini.

Mario Zurlini, libero classe 1942, è stato un allenatore/giocatore del Matera dal 1975 al 1977.

Nel marzo del 1974, rientrando da una trasferta a Cesena subisce un grave incidente stradale che ne compromette la prosecuzione della carriera ad alto livello.

Rientrerà nel 1975 con il Matera nella doppia veste di allenatore-giocatore, vincendo il campionato di Serie D 1975-1976 e concludendo la carriera di calciatore nel campionato di Serie C 1976-1977, in cui colleziona 33 presenze e 1 rete.

Insieme a Rambone, Chiricallo, Veneranda, Giannattasio, costituisce, quindi, uno dei diversi esempi di calciatori con un brillante passato calcistico che a Matera terminarono la loro carriera iniziando una nuova carriera da allenatori.

In carriera ha totalizzato complessivamente 182 presenze e 2 reti in Serie A (tra cui una rete nella sconfitta esterna 1-4 contro la Juventus della stagione 1970-1971), e 71 presenze e 1 rete in Serie B.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)