Matera: al Museo Ridola uno speciale workshop per far conoscere questo sistema di scrittura e lettura. Ecco i dettagli

In occasione della Giornata Nazionale del Braille del 21 febbraio, il Museo nazionale di Matera e la sede di Matera dell’Unione ciechi e ipovedenti organizzano un workshop per far conoscere questo sistema di scrittura e lettura.

A partire dalle ore 17:00 nella sala conferenze del Museo Ridola, il Vicepresidente UICI Matera, Giovanni Cancelliere, ripercorrerà la storia dell’ideatore del codice,

Louis Braille, e dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, mentre il Presidente UICI Giuseppe Lanzillo, presenterà gli ausili necessari per la scrittura e il calcolo con il codice Braille, che saranno poi a disposizione di quanti vorranno cimentarsi nel

loro utilizzo.

Il Museo nazionale di Matera ha dedicato una speciale attenzione al tema dell’accessibilità, realizzando nel Museo Ridola il percorso espositivo “Tiresia, il mito tra le tue mani” nel quale è possibile scoprire reperti legati a racconti mitologici anche attraverso video in LIS, la lingua dei segni italiana, pannelli in Braille, riproduzioni di vasi da esplorare con le mani e l’olfatto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)