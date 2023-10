Meteo: su Matera bel tempo e di nuovo caldo! Ma fino a quando? Ecco le previsioni

In Basilicata la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

Sostanzialmente altri due giorni di bel tempo, da Sabato invece circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno e di un nuovo calo delle temperature.

Quindi che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 19 Ottobre, avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 15°C.

Venerdì 20 Ottobre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

