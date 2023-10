Basilicata: novità importanti per questa fondamentale arteria di collegamento con la Campania, la Puglia e la Calabria. I dettagli

L’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra ha fatto il punto con Anas, in un incontro tenutosi ieri in Regione, sui lavori in corso sulla SS653 Sinnica.

L’Assessore ha chiesto ad Anas di accelerare le opere e gli interventi necessari, nel rispetto degli standard di sicurezza, anche per fluidificare il traffico sull’arteria e risolvere alcune situazioni segnalate da automobilisti e da amministratori locali.

Anas si è impegnata a rivedere nel più breve tempo possibile il sistema semaforico attualmente in uso per consentire una percorrenza più agevole dell’arteria e ridurre al minimo i disagi all’utenza.

Anas ha inoltre rappresentato che il senso unico alternato e il relativo semaforo installato in corrispondenza del viadotto Valsinni si è reso opportuno per intervenire sui giunti ammalorati dello stesso viadotto e assicurare il transito in sicurezza ai veicoli.

Inoltre, per risolvere una situazione che si è prolungata a causa di un contenzioso con l’impresa esecutrice dei lavori, Anas ha comunicato di aver già individuato una soluzione da attuarsi entro la fine della prossima settimana, provvedendo con proprie risorse alle ulteriori riparazioni.

L’Assessore Merra ha inoltre ribadito la necessità di continuare a monitorare il dissesto che ha interessato la S.S. 653 della Valle del Sinni in località Serra della Pietra all’altezza del viadotto Fortunato in località Senise.

Anas ha confermato di aver già inviato in diverse occasioni i propri tecnici sul posto per verificare la stabilità del viadotto e sta continuando a tenere sotto osservazione la situazione del corpo stradale e delle relative sottostrutture per evitare complicazioni.

Infine l’Assessore Merra ha rammentato l’importanza della SS653 Sinnica una strada che riveste un ruolo strategico per l’area e per l’intera Regione in quanto fondamentale arteria di collegamento est-ovest con la E45 e la E90, quindi con la Campania, la Puglia e la Calabria.

Ciò impone la necessità di mettere in campo ogni utile iniziativa e azione per riportarla e mantenerla in condizioni di massima efficienza e sicurezza.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)