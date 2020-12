Matera: Vigilia di Capodanno senza neve? Ecco le ultime previsioni

Per gli amanti della neve, purtroppo non avremo fiocchi alla Vigilia di Capodanno.

Ma come sarà il tempo su Matera domani e nell’ultimo giorno di questo 2020 ?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 30 Dicembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. ampie schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 6°C.

Giovedì 31 Dicembre, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 10°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e, a seguire, di dopodomani (Vigilia di Capodanno).

