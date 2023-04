Matera: via la plastica dalle mense delle scuole! Partita la distribuzione di acqua in vetro. I dettagli

Da oggi in alcune scuole di Matera, è partita la distribuzione di acqua senza bottiglietta di plastica nel servizio mensa.

Si è iniziato dalle scuole dell’infanzia di via Sanniti, via Cererie, via Frangione, via Quercia, via Morelli.

Su indicazione dell’Amministrazione comunale, l’acqua viene fornita in caraffe di vetro, utilizzando acqua pubblica priva di residui, fresca e buona, come confermano le analisi e gli stessi operatori scolastici sul posto.

Le caraffe arriveranno in tutte le nostre scuole comunali, infanzia, primaria e media.

Sottolinea il sindaco Domenico Bennardi:

“Una scelta di sostenibilità e discontinuità, per ridurre l’uso di plastica nelle scuole e la conseguente dispersione nell’ambiente dove cresceranno i nostri bambini.

È per scelte come questa, che la città di Matera è stata premiata dall’associazione nazionale Plastic free”.

Le economie ricavate dal minor consumo di plastica, sono state reinvestite nel servizio mensa e nella pulizia delle caraffe con apposite lavastoviglie.a

