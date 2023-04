Pisticci: l’Amministrazione Comunale segnala la pericolosità di questo bivio. I dettagli

In seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Pisticci ha segnalato ad ANAS e Provincia di Matera la situazione di potenziale pericolo per l’incolumità dei viaggiatori che quotidianamente utilizzano la fermata di Bivio Franchi per le linee TPL Regionali e Nazionali, considerato che il tratto di strada sulla quale di solito viene effettuato lo stop è la congiunzione tra la rotonda per l’accesso alla Jonica e la S.P. Pisticci – San Basilio.

Precisa ancora l’Amministrazione Comunale:

“La pericolosità della fermata in argomento è qualcosa di più che meramente potenziale: infatti, in non poche circostanze, anche recenti, si è rischiato l’investimento dei passeggeri.

Per tali motivi si è chiesto agli Enti preposti un tempestivo intervento con soluzioni (segnaletica verticale ed orizzontale, dissuasori, ecc.) che garantiscano l’incolumità dei numerosi passeggeri che quotidianamente utilizzano la fermata di Bivio Franchi”.

