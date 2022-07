Matera: una delegazione araba in missione in città! Ecco le foto

Riunioni in corso in questi giorni fra il Comune di Matera e una delegazione araba della Royal Commission of Al-Ula, in missione in città.

Il governatorato di Al-Ula, antica città murata, contiene il primo patrimonio mondiale dell’UNESCO nel regno saudita, chiamato Hegra, costruita più di 2.000 anni fa dai Nabatei.

L’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido riferisce:

“Molteplici e tutte interessanti le potenzialità e i punti di contatto culturali, storici, artistici, turistici, ambientali, urbanistici, su cui stiamo già lavorando e a cui daremo forma nelle prossime settimane.

Per parte comunale erano presenti, oltre a me:

il sindaco Bennardi;

l’assessore Nicoletti;

il presidente di Commissione Cultura e Sassi, Stifano;

il consigliere capogruppo m5s, Salvatore;

in riunione precedente, il consigliere e vicepresidente della Provincia Pilato.

In riunione con noi anche Pietro Laureano, che ha fornito un grande supporto a entrambe le delegazioni.

Numerose le opportunità di collaborazione, che intendiamo cogliere tutte, in vista – ma è solo uno dei tanti temi che stiamo sviluppando – dei trent’anni dalla nostra proclamazione a sito UNESCO nel 2023 e del contestuale quindicesimo anniversario del sito UNESCO di Al-Ula“.

