Matera si dedica alla cura del verde pubblico urbano: ecco le zone già interessate e i prossimi cantieri

Come annunciato, parte oggi “Punto sul verde” la campagna informativa dell’Amministrazione comunale sulla cura e manutenzione del verde pubblico, voluta dal sindaco Domenico Bennardi e dall’assessore Massimiliano Amenta, con cadenza quindicinale.

ZONE GIA’ INTERESSATE DALLO SFALCIO

Nei primi 15 giorni di maggio, le squadre delle cooperative all’opera per conto del Comune, hanno sfalciato e ripulito le zone verdi dei cimiteri di contrada “Pantano” e “IV Novembre” (lotto verde cimiteriale), oltre che della “Villa comunale Unità d’Italia”, che rappresentano i due lotti più piccoli, rispetto ai quattro complessivi in cui sono stati suddivisi i 97 ettari messi a bando con l’affidamento triennale della gestione del verde.

Gli altri due lotti cittadini di più estese dimensioni, e che ricomprendono anche i parchi cittadini per il solo anno 2023, sono denominati “Matera Nord” e “Matera Sud”.

MATERA NORD

A Matera Nord è stato completato giovedì scorso lo sfalcio del parco IV Evangelisti, spostandosi poi sulla zona ex Agoragri (viale Italia-via Collodi) e aree limitrofe (aiuole su via dei Normanni/incrocio viale Italia).

Nei prossimi giorni, le squadre si sposteranno su via Maiorana e piazza degli Olmi, parte di viale Italia, via degli Aragonesi, viale Jonio e parte di via Olivetti.

Il prossimo step sarà in via Conversi e tutta la zona di san Giacomo 2 (via Agri, via Bradano, ecc.), per non lasciare indietro via Majorana zona Sturzo platani, rispetto ai platani perimetrali di via Dante.

MATERA SUD

Nel macrolotto di Matera Sud, si è lavorato al rione pini e zona centro (nei pressi del municipio) con il completamento di viale delle Nazioni Unite, quindi al parco del Castello.

Si continuerà nei prossimi giorni sulle zone centrali (via Rosselli da completare, via XX settembre, piazza Vittorio Veneto, via Ascanio Persio, via Lavista, parco del Boschetto.

PROSSIMI CANTIERI

Domani si effettuerà una piccola sfrondatura degli olmi, per consentire il montaggio delle luminarie in piazza Vittorio Veneto. Quindi le squadre si sposteranno in via IV Novembre (aiuole lato sinistro della strada) e via Lupo Protospata (stradina nei pressi di uno degli ingressi del parco IV Novembre). Oggi (lunedì) a “La Formica”, si sta effettuando un intervento urgente presso piazzetta Nuzzaci (Agna nei pressi della coop).

Poi le squadre si sposteranno al Centro Direzionale (via Parri, via Einaudi, via Saragat).

Appena completato il Centro Direzionale, si tornerà su via Montescaglioso e contrada San Francesco, inclusa area nei pressi del palazzo ex provveditorato.

A seguire si entrerà, insieme a Prato Verde, ad Agna e Agna Le Piane.a

