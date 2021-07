Matera, Sanità: attivo un Centro di Informazione, Ascolto e Sostegno! Ecco i contatti utili

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda Sanitaria di Matera, in considerazione delle difficoltà dettate dalla pandemia e riscontrate dall’utenza nel corso del 2020, ed in particolar modo dalle persone anziane, ha deciso di sperimentare un Servizio di Assistenza e Supporto Diretto ai Cittadini.

Questo progetto è stato pensato come un’attività di informazione, supporto e accompagnamento dell’utente per il disbrigo di procedure burocratiche di carattere amministrativo o sanitario e per l’espletamento diretto di pratiche e gestione del problem-solving riguardante servizi e prestazioni dell’ASM.

Il PROGETTO ARGENTO CIAS è attivo il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Gli utenti potranno usufruire del servizio o contattando gli uffici della UOSD “Urp, Comunicazione, Ufficio Stampa, Privacy” presso la sede centrale dell’ASM in via Montescaglioso (MT) – Matera o telefonicamente ai seguenti numeri: 0835/253645 – 333/4920282 – 333/4920241 o tramite e-mail al seguente indirizzo: progettoargento.cias@asmbasilicata.it.a

