A Matera esami gratuiti per la lotta al tumore. I dettagli

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia torna a Matera.

Il 10 e 11 luglio 2021 Komen Italia associazione in prima linea per la lotta ai tumori del seno sarà in piazza San Francesco dalle 10:00 alle 18:00 per offrire esami diagnostici gratuiti di senologia rivolti a donne in difficoltà socio-economica al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.

Grazie alle Unità Mobili ad alta tecnologia, la Carovana percorre l’Italia offrendo gratuitamente alle donne numerose attività di promozione della salute femminile:

esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero;

consulenze specialistiche di prevenzione secondaria di altre patologie femminili;

laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione.

Per tutto il weekend sarà possibile donare e ricevere subito la maglia ufficiale della Race for the Cure che ritornerà con edizioni più semplici, che non potranno accogliere un grande numero di partecipanti ma rappresenteranno un forte segnale di speranza aggiuntiva e un contributo a superare le tante difficoltà che il Covid-19 ha determinato in campo oncologico.

La più importante manifestazione per la lotta ai tumori del seno nel mondo tornerà quest’anno per celebrare le Donne in Rosa, donne che affrontano o hanno affrontato questa patologia e per raccoglie fondi per la realizzazione di progetti per la salute delle donne in tutta Italia.

Laura Tosto, presidente Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia, dichiara:

“Il 2021 ci vede in prima linea per contrastare i ritardi che la pandemia ha causato sugli esami diagnostici con l’obiettivo di raddoppiare il nostro impegno nella realizzazione di programmi di sensibilizzazione e l’offerta diagnostica gratuita.

Nell’ultimo anno infatti oltre 2 milioni di donne non hanno potuto svolgere i regolari controlli e moltissime riceveranno una diagnosi in uno stadio più avanzato e più difficile da curare.

È un’emergenza nell’emergenza che possiamo contrastare solo grazie al sostegno dei partner e dei donatori di Komen Italia e all’impegno dei medici e volontari”.

La tappa di Matera si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Matera e in collaborazione con la Caritas Diocesana di Matera Irsina – in concomitanza con il cinquantesimo anniversario dalla nascita della Caritas nel Luglio 1971 – e nel pieno rispetto delle vigenti normative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Queste due giornate saranno l’occasione per promuovere la salute parlando non solo di prevenzione ma anche di arte e bellezza.

In piazza con Komen Italia ci sarà anche il Beauty-Truck VeraLab impegnato nel tour estivo “Bellezze al Museo” con la tappa dedicata al Museo della Scultura Contemporanea di Matera (Musma)

Con questa collaborazione Komen Italia rinnova il suo impegno avviato negli anni con prestigiose partnership, come quella in corso con il Ministero della Cultura, per promuovere la salute delle donne attraverso il collegamento tra temi della cultura, della cura e della solidarietà.

L’arte, espressione alta della ricerca della bellezza in tutte le sue forme, può infatti essere parte di un percorso integrato con la scienza medica, per migliorare la qualità di vita dei malati oncologici.

Recenti studi confermano che avvicinarsi ad un’opera d’arte può contribuire a ridurre gli stati d’ansia e di depressione che spesso accompagnano una malattia oncologica, e a migliorare la capacità di recupero e la qualità della vita.

Per l’occasione, sabato mattina in piazza San Francesco, Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica, sarà nominata Ambasciatrice della Prevenzione e indosserà il Ribbon Rosa di Komen Italiache sarà anche omaggiato a tutti gli ospiti per sensibilizzare ogni donna sull’importanza della Prevenzione.

Le giornate si inseriscono nel progetto accolto e sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele dal titolo “Realizzazione di interventi di tutela della salute femminile – Carovana della Prevenzione” il cui obiettivo è l’organizzazione di tappe di prevenzione senologica da tenersi in Abruzzo e in alcune regioni del meridione quali Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata e il cui target sono donne in situazioni di comprovato di disagio socio-economico.

Tale progetto è stato presentato nell’ambito dello Sportello della Solidarietà, programma della Fondazione che mira al sostenimento di iniziative di natura sociale volte alla valorizzazione di tematiche come quelle dell’assistenza, della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale.

