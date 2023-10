Matera: salvato un Barbagianni ferito! I dettagli

Un bellissimo Barbagianni è stato recuperato 2 notti fa dai Carabinieri di Grottole su una strada provinciale qualche chilometro più a nord della Riserva Regionale di San Giuliano, in agro di Matera.

Come fa sapere il CRAS di Matera:

“Il Barbagianni era immobile al centro della carreggiata, probabilmente a seguito di un investimento, e rischiava di essere schiacciato dai veicoli in transito se non fosse intervenuta la pattuglia dei Carabinieri che lo hanno raccolto e consegnato al CRAS di Matera la mattina successiva.

A loro naturalmente va il nostro ringraziamento per il nobile gesto.

Ad un primo esame visivo effettuato all’arrivo presentava una doppia frattura esposta a carico del radio e dell’ulna dell’ala sinistra e una notevole magrezza.

Poche ore dopo l’arrivo è stato visitato dalla dott.ssa Olimpia Lai e nella stessa giornata lo abbiamo trasferito presso l’ambulatorio veterinario D-Vet, dove il dott. Flavio Pesce e la dott.ssa Olimpia Lai hanno effettuato un intervento di osteosintesi nella speranza di potergli ridare nuovamente la possibilità di tornare in natura.

Per ora resta in cura al Cras per una degenza che si prevede lunga e difficile a causa della gravità del trauma.

E noi nel frattempo incrociamo le dita!”.a

