Matera, riprese cinematografiche in questo Comune della provincia! Ecco l’Ordinanza

Riprese cinematografiche nei prossimi giorni.

Il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, fa sapere:

“Domenica 4 (centro storico) e lunedì 5 (Borgo Taccone), la nostra cittadina sarà interessata dalle riprese di un cortometraggio, “Il viaggio di Lucio”.

Abbiamo disposto con ordinanza il divieto di sosta in alcune zone del centro storico e per orari limitati, come riportato nell’ordinanza allegata.

Irsina sempre più protagonista di opere cinematografiche”.

Questa l’Ordinanza.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)