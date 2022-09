Matera: questi studenti riscoprono la bellezza della città e dello stare insieme. Ecco le foto

L’Istituto Comprensivo Minozzi – Festa di Matera ha organizzato per il giorno 22 settembre un’accoglienza speciale per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado, in collaborazione con la UISP di Matera.

L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è un’associazione di promozione sportiva e sociale che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini.

Lo sport per tutti è un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, l’educazione e le relazioni tra le persone, in tutte le età della vita.

I ragazzi hanno svolto una serie di attività motorie e creative finalizzate alla progettazione di un urban game.

Gli urban game sono esperienze culturali immersive e occasioni divertenti per conoscere meglio la città.

Tali attività hanno consentito agli insegnanti di osservare gli alunni in un contesto informale, diverso da quello strettamente scolastico, per meglio apprezzare le loro competenze trasversali – in particolare la capacità creativa e quella di problem solving – ricomprese nelle competenze chiave europee.

La giornata ha permesso anche ai ragazzi e ai docenti di conoscersi meglio, di sviluppare il senso di appartenenza al gruppo classe, di vivere i luoghi della città e della periferia con una attenzione particolare all’ambiente e al territorio.

