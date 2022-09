Matera, Congresso Eucaristico Nazionale: treni speciali per la visita di Papa Francesco. Ecco i dettagli

Ferrovie Appulo Lucane informa:

“In occasione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, il Comune di Matera ha disposto il divieto di sosta e di transito veicolare in:

via Nazionale tratto compreso fra via San Pardo/via D. Luigi Sturzo e l’intersezione di via dei Bizantini;

via Dante tratto compreso tra la rotonda di via D. Luigi Sturzo e viale Einaudi.

Tale provvedimento è valido dalle ore 22.00 del giorno 24 settembre 2022 alle ore 13.00 del giorno 25 settembre 2022.

Pertanto, tutte le corse BUS della FAL in entrata ed in uscita da Matera, osserveranno il seguente itinerario.

CORSE IN ENTRATA (provenienti da Montalbano Jonico – Pisticci – Ferrandina – Montescaglioso) percorreranno:

Via Carlo Levi – via Annibale di Francia – via Timmari – rotatoria del Pino – via A. Moro – piazza Matteotti – via A. Moro – viale Europa – via dei Normanni – via Dante – via Olivetti – rotonda via Trabaci dx – via Don Luigi Sturzo dx – via Dante – via dei Bizantini;

CORSE IN USCITA (per Montalbano Jonico – Pisticci – Ferrandina – Montescaglioso) percorreranno:

via dei Bizantini – via Dante – rotonda dx via Don Luigi Sturzo – rotonda sx via Trabaci – via Olivetti – via Dante – via dei Normanni – viale Europa – rotatoria del Pino – via A. Moro – piazza Matteotti – via A. Moro – via Timmari – via Annibale di Francia – via Carlo Levi;

CORSE PROVENIENTI DA BARI percorreranno:

via dei Bizantini – Via Dante – rotonda dx via Don Luigi Sturzo – rotonda sx via Trabaci – via Olivetti – via Dante – via dei Normanni – viale Europa – rotatoria del Pino – via A. Moro – piazza Matteotti;

Percorso inverso sarà effettuato dalle corse dirette a BARI.

In occasione della visita di Papa Francesco a Matera, domenica 25 settembre, Ferrovie Appulo Lucane ha previsto un servizio speciale di treni per tutta la giornata, tra le stazioni Fal di Matera Serra Rifusa e Matera Sud e viceversa, con fermate intermedie nelle stazioni di Matera Centrale e Matera Villa Longo“.

