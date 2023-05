Matera: questi alunni si sono trasformati in piccoli artisti portando in scena uno spettacolo ispirato al meraviglioso mondo di Gianni Rodari! Il progetto

Tanti racconti, tanti viaggi: nello spazio, in città, in giro per il mondo.

E tanta immaginazione, che gli alunni di Scuola primaria delle classi terze del plesso Aldo Moro dell’Istituto Comprensivo Pascoli Matera hanno messo in campo, per portare in scena “Il tamburino magico”, spettacolo scenico-musicale”, ispirato al meraviglioso mondo di Gianni Rodari.

Come fa sapere la Scuola:

“I nostri alunni, in una performance fantastica presenziata dal DS Michele Ventrelli, si sono trasformati in piccoli artisti: attori, cantanti, ballerini, che con passione ed entusiasmo hanno trascinato gli spettatori in un viaggio ricco di fantasia, risorsa preziosa che possediamo tutti e che può aprire porte verso nuove avventure e scoperte straordinarie.

Non sono mancati momenti di riflessione sull’importanza della pace come valore universale.

La performance finale è stata il momento conclusivo di un progetto Pon dell’ambito ‘Competenze e ambienti per l’apprendimento’, grazie al quale sono emerse attitudini, creatività e passioni.

Attraverso la metafora del tamburino magico, veicoliamo un prezioso augurio per i nostri alunni: che ognuno possa continuare il viaggio della mente e del cuore, per coltivare i propri sogni e costruire un mondo di pace”.a

